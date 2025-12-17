В Москве задержали ранившего ножом двух человек в драке

Ему может грозить до 10 лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

© ГУ МВД России по Москве/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который в драке в центре Москвы ранил ножом двух человек. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

"Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по Басманному району задержали подозреваемого - 33-летнего уроженца города Оренбурга, временно проживающего в столице. У него изъят нож, который направлен на экспертизу", - сказал он.

Васенин рассказал, что на улице Покровка между задержанным и несколькими молодыми людьми произошел конфликт, переросший в драку. Мужчина достал нож и нанес одному гражданину множественные удары в грудь и поясницу, после чего ранил в бедро второго участника потасовки. "Очевидцы сообщили о произошедшем в оперативные службы. Прибывшим нарядом скорой медицинской помощи пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения. Согласно заключению медиков, здоровью одного из потерпевших причинен тяжкий вред. Степень вреда, причиненного второму гражданину, устанавливается", - сказал начальник пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фигурант заключен под стражу, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.