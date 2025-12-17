В Херсонской области при обстрелах ВСУ погибли два мирных жителя

Еще одна женщина получила ранения

ГЕНИЧЕСК, 17 декабря. /ТАСС/. Два мирных жителя погибли, одна женщина получила ранения при обстрелах в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"В Голой Пристани в результате удара по легковому автомобил погибли двое мужчин. В Новой Каховке ранена 74-летняя женщина. Пострадавшая госпитализирована в Новокаховскую ЦГБ", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо отметил, что в Брилевке Алешкинского округа удар беспилотника пришелся по частному дому. "Помимо этого, обнаружен невзорвавшийся БПЛА. Информация оперативно передана группам разминирования. В Костогрызово повреждено неэксплуатируемое здание Дома культуры", - добавил он.

По информации губернатора, ВСУ обстреляли Алешки, Васильевку, Великую Лепетиху, Горностаевку, Днепряны, Заводовку, Казачьи Лагеря, Каиры, Князе-Григорьевку, Корсунку, Малую Каховку, Малую Лепетиху, Нижние Серогозы, Новую Маячку, Обрывку, Покровку и Пролетарку.