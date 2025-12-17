В Омске осудили экс-замдиректора департамента мэрии

Николая Машкова приговорили к трем годам колонии за превышение полномочий

ОМСК, 17 декабря. /ТАСС/. Омский суд приговорил к трем годам колонии бывшего заместителя директора департамента городского хозяйства мэрии Омска Николая Машкова, сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области. Он признан виновным в превышении должностных полномочий.

"Суд назначил виновному наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, лишив права в течение двух лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Машков признан виновным в превышении должностных полномочий. Суд и следствие установили, что экс-чиновник ненадлежащим образом организовал капремонт фасада и крыши многоквартирного дома в центре Омска. В сентябре 2019 года решил отстранить подрядчика, расторгнув контракт, так как понимал, что деятельность организации в рамках соглашения препятствует скорейшему освоению выделенных на проведение ремонтных работ 56 млн рублей. Для этого он сообщил своему руководителю ложные сведения о неисполнении компанией своих обязанностей. В результате было подписано решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта.

Как отметили в объединенной пресс-службе омских судов, позднее замдиректора внес изменения в проект контракта, исключив требование о согласовании актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат. В результате в документы попали сведения о невыполненных работах на сумму свыше 17 млн рублей.