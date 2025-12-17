На Кубани завели дело после кражи 2 млн рублей у ветерана СВО

В соцсетях распространилась информация, что мужчину обокрали дочь и пасынок

КРАСНОДАР, 17 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело о краже денежных средств с банковской карты у ветерана специальной военной операции (СВО) возбуждено в Лабинском районе Краснодарского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

"В отдел МВД России по Лабинскому району поступило обращение от местного жителя по факту кражи денежных средств с [банковской] карты. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Ведется следствие", - сказали в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что дочь и пасынок похитили свыше 2 млн рублей с банковской карты отца, который является ветераном СВО. В публикациях отмечалось, что мужчину во время встречи с родственниками могли отравить, сам он после этого находится в госпитале.