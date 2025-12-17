В Ленинградской области задержали мужчину, который связывал скотчем ребенка

Заведено уголовное дело об истязании

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет в Гатчинском районе Ленинградской области возбудил уголовное дело об истязании в отношении мужчины, который неоднократно связывал скотчем малолетнего сына своей сожительницы. Фигурант задержан, сообщили в пресс-службе областного управления ведомства.

"В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). По данным следствия, подозреваемый умышленно, с целью причинения физических и психических страданий, неоднократно связывал скотчем сына своей сожительницы 2019 года рождения", - говорится в сообщении.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение, следствие направило в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу.