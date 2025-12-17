Жителя Волгограда заподозрили в убийстве и расчленении жены

Против мужчины завели уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело завели против жителя Волгограда, подозреваемого в жестоком убийстве жены. По данным следствия, во время конфликта он застрелил ее, расчленил и останки выкинул в Волгу. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"Между подозреваемым и его супругой произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина воспользовался незаконно хранившимся у него травматическим пистолетом и произвел один прицельный выстрел в голову потерпевшей. От полученного ранения женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По данным следствия, чтобы скрыть преступление мужчина расчленил тело жены и выбросил останки в Волгу, а также оставил их на пустыре недалеко от одного из гаражных кооперативов. Через два дня, чтобы отвести от себя подозрения, он заявил в полицию о пропаже жены.

Свою вину мужчина признал. Против него возбуждено дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).