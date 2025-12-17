На Урале арестовали блогера, обвиняемого в работе на нежелательные организации

Романа Качанова заключили под стражу до 15 февраля

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу местному блогеру Роману Качанову, обвиняемому в освоении грантов от признанных нежелательными на территории РФ иностранных организаций. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Качанову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок по 15 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.

16 декабря, как сообщили ТАСС в оперативных службах, у Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Качанова прошли обыски в рамках уголовных дел, возбужденных по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности нежелательной организации). Правоохранители считают, что злоумышленники осваивали грантовые средства от признанных нежелательными на территории РФ Норвежского Хельсинкского комитета (Norwegian Helsinki Committee) и Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy) под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы.