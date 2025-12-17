Житель Белгородской области пострадал при детонации взрывного устройства

Мужчина находится в тяжелом состоянии

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

БЕЛГОРОД, 17 декабря. /ТАСС/. Мирный житель наступил на взрывное устройство Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Муром Шебекинского округа Белгородской области, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В селе Муром мужчина наступил на взрывное устройство, которое сдетонировало. В тяжелом состоянии с травматической ампутацией четырех пальцев правой руки, а также множественными осколочными ранениями лица и голени бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу № 2 г. Белгорода", - написали в оперштабе.

Отмечается, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь.