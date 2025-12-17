Idnes: в Чехии разыскивают подозреваемого в краже золотых слитков в Праге

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 17 декабря. /ТАСС/. Полиция разыскивает в Чехии подозреваемого в краже золотых слитков в одном из ювелирных магазинов Праги. Об этом сообщил новостной портал Idnes.

Кража произошла в первой половине дня в понедельник. Неизвестный мужчина, бросив камень, разбил витрину в ювелирном магазине, расположенном на Чешскоморавской улице. Он похитил находившиеся там два инвестиционных слитка золота общим весом 1,5 кг и стоимостью свыше 4,5 млн крон (примерно €190 тыс.). Все произошло, как отметил портал, в течение нескольких секунд.

Подозреваемый, которому грозит до восьми лет заключения, находится в розыске. Кража была зафиксирована установленной в ювелирном магазине камерой наблюдения. Видео выложено в интернет. Полиция обратилась к общественности с просьбой помочь в поиске грабителя.