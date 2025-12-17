В Ельце студент напал на педагога в вузе

Проводится внутренняя проверка

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Педагог пострадала в результате нападения студента в Елецком государственном университете им. И. А. Бунина в Липецкой области, проводится внутренняя проверка. Об этом сообщили в Telegram-канале вуза.

"В результате действий студента пострадала преподаватель. Ей была незамедлительно оказана вся необходимая медицинская помощь. Сейчас ее здоровье не вызывает опасений, и она уже вернулась к проведению учебных занятий. <...> По данному инциденту осуществляется внутренняя проверка, по результатам которой виновное лицо будет привлечено к ответственности", - написали там.

Отмечается, что кураторы проводят со студенческими группами кураторские часы, информируют студентов о недопустимости подобных действий и оказывают им психологическую поддержку.