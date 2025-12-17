В Мурманске осудили убийцу и насильника по делу 56-летней давности

Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на девять лет шесть месяцев

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 17 декабря. /ТАСС/. Суд в Мурманске вынес приговор 80-летнему жителю Архангельской области по делу об изнасиловании и убийстве 13-летней девочки, совершенных в 1969 году. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Вынесен приговор по уголовному делу об убийстве и изнасиловании несовершеннолетней, совершенных 56 лет назад. Прокуратура Мурманской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 80-летнего жителя Архангельской области. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 9 лет 6 месяцев", - говорится в сообщении.

В суде доказано, что вечером 16 февраля 1969 года, осужденный, будучи пьяным, увидел на улице Мурманска 13-летнюю девочку. Затащив в подвал жилого дома, он изнасиловал ее, после чего избил до смерти. Чтобы избавиться от следов преступления, он перенес тело погибшей к Семеновскому озеру, где завалил его камнями.

"Длительное время преступление оставалось нераскрытым в связи с отсутствием очевидцев и необходимых улик. При координирующей роли органов прокуратуры в результате совместной работы следователей и криминалистов СК РФ удалось собрать необходимые доказательства причастности осужденного к совершению преступлений и обеспечить их раскрытие", - добавили в прокуратуре.

Осужденный взят под стражу в зале суда и будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.