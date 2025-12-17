В Белгородской области украинцу дали 5,5 года за участие в боях в ЛНР и ДНР

Мужчина также заключил контракт с украинской террористической организацией

БЕЛГОРОД, 17 декабря. /ТАСС/. Уроженец Украины приговорен к 5,5 года колонии за участие в боях на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) в составе украинской террористической организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области.

"Приговором Южного окружного военного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев", - рассказали в пресс-службе.

Установлено, что в 2019 году, находясь на территории сопредельного государства, мужчина заключил контракт с украинской террористической организацией, служил в штурмовой роте и участвовал в боевых действиях в ЛНР и ДНР.

Преступная деятельность выявлена сотрудниками УФСБ России по Белгородской области.