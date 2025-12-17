В Пятигорске в руках у ребенка взорвалась петарда

Мальчик получил травму кисти

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Петарда разорвалась в руках у подростка в Пятигорске. Мальчик получил травму кисти, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

"Учащийся седьмого класса одной из наших школ на улице вместе с друзьями взрывал петарды. Одна из них взорвалась у него в руках. По скорой помощи школьника доставили в Городскую клиническую больницу, где ему была проведена операция", - написал Ворошилов в своем канале в мессенджере Max.

В пресс-службе администрации сообщили ТАСС, что подростку оказана необходимая помощь, он находится в стабильном состоянии.