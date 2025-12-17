В Херсонской области дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль

Мирный житель получил ранение

ГЕНИЧЕСК, 17 декабря. /ТАСС/. Мирный житель получил минно-взрывную травму в поселке городского типа Днепряны Херсонской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Новая Каховка Владимир Оганесов.

"Очередной террористический акт со стороны киевского режима. На территории пгт. Днепряны в результате удара БПЛА поврежден легковой автомобиль. Один мирный житель получил МВТ (минно-взрывную травму - прим. ТАСС) и был доставлен в Новокаховскую ЦГБ, а после госпитализирован в Каховскую ЦРБ", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Оганесов сообщал, что украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Новой Каховке. Ранения получили четверо мирных жителей.