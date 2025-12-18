Жителя Приморья обвинили в призывах к террористической деятельности

По версии следствия, обвиняемый использовал Telegram, где в групповом чате открытого доступа призывал к совершению теракта

ВЛАДИВОСТОК, 18 декабря. /ТАСС/. Следователи в Приморском крае возбудили уголовное дело в отношении жителя Фокино, обвиняемого в призывах к осуществлению террористической деятельности через Интернет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Приморскому краю.

"Следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Фокино. Он обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности через Интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый использовал личный аккаунт в мессенджере Telegram, где в групповом чате открытого доступа размещал призывы к совершению теракта", - сказано в сообщении.

Суд заключил обвиняемого под стражу. В его доме провели обыск, изъято средство связи. Допрошены свидетели. Преступление выявлено управлением ФСБ России по Тихоокеанскому флоту.