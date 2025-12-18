Мошенники смогли убедить Долину продать квартиру из-за особенностей ее характера

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Мошенникам удалось убедить певицу Ларису Долину продать свою квартиру и передать им деньги из-за особенностей ее образа мышления и черт ее личности. Об этом сказано в тексте решения Верховного суда РФ по спору о недвижимости певицы, с которым ознакомился ТАСС.

"Психическому отклику Долиной Л. А. к мошенническому воздействию способствовал целый ряд психологических особенностей жертвы, а именно: возрастная группа, выраженные ценности безопасности, образ мышления и личностные черты. Долина Л. А. использовалась как инструмент для достижения цели совершения преступления, в том числе для анонимизации деятельности злоумышленников, так как сначала она не подозревала об обмане со стороны злоумышленников, а также находилась под воздействием сильнейших угроз" - сказано в выжимке из заключения политологической экспертизы Долиной, которая приводится в тексте решения суда.

Там указано, что мошенники смогли убедить артистку в том, что ее безопасность находится под угрозой и ей необходимо выполнять все указания злоумышленников, чтобы она миновала. "Находясь в неконтролируемой стрессовой ситуации, для которой характерны новизна, неизбежность, внезапность, невозможность избавиться самостоятельно, высокая эмоциональная заряженность, невозможность предсказать атаку мошенников, Долина Л. А. руководствовалась главным мотивом - вернуть себе чувство безопасности", - отмечается в документе. Там сказано, что в подобном состоянии жертва переживает фрустрацию, что лишает возможности мыслить и действовать рационально.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Ларисы Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Полине Лурье ранее была признана недействительной судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы был Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.

На фоне истории с квартирой Долиной сообщалось о множестве случаев, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Эти инциденты широко обсуждаются и комментируются, в обиход вошел термин "схема Долиной". В частности, районные суды Санкт-Петербурга за 2024-2025 гг. рассмотрели более 50 подобных споров.