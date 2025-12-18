Долина могла понимать последствия продажи квартиры в силу жизненного опыта

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Певица Лариса Долина должна была понимать юридические последствия продажи квартиры в силу своего жизненного опыта и знаний, полученных в ходе предпринимательской деятельности. Об этом сказано в тексте решения Верховного суда РФ по спору о недвижимости певицы, с которым ознакомился ТАСС.

"Как следует из материалов дела и не оспаривалось сторонами при разрешении спора, истец (Долина - прим. ТАСС) зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, на протяжении жизни ей с учетом объективной потребности в юридическом оформлении творческой деятельности, несомненно, приходилось заключать множество договоров и контрактов. В таких условиях любое лицо, обладающее сходным с истцом уровнем познаний и опыта, проявляя должную степень осмотрительности и заботливости, ожидаемую от данного участника гражданского оборота при вступлении в правоотношения, объективно должно было осознавать наличие правовых последствий у каждой совершаемой им сделки как юридического акта", - сказано в документе.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Ларисы Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Полине Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. Вопрос о принудительном выселении певицы и ее семьи предстоит рассмотреть Мосгорсуду.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.

На фоне истории с квартирой Долиной сообщалось о множестве случаев, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Эти инциденты широко обсуждаются и комментируются, в обиход вошел термин "схема Долиной". В частности, районные суды Санкт-Петербурга за 2024-2025 гг. рассмотрели более 50 подобных споров.