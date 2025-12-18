В Хакасии два жителя вымогали деньги от продажи квартир у трех человек

Размер ущерба устанавливают

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Двоих жителей Хакасии подозревают в вымогательстве у трех человек. Мужчины заставляли потерпевших продавать квартиры и отдавать им вырученные от продажи деньги, говорится в сообщении МВД по Республике Хакасия.

"Следственным управлением МВД по Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела в отношении вымогателей, в полицию обратились еще двое потерпевших", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, двое жителей Абакана были задержаны в конце ноября сотрудниками ФСБ и полиции. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере). Тогда они подозревались в вымогательстве у 25-летнего мужчины более 3 млн рублей.

По версии следствия, жители Абакана 23 и 24 лет, угрожая муляжом огнестрельного оружия и физической расправой заставили 25-летнего мужчину продать единственную квартиру, доставшуюся ему от родителей. После чего он отдал вымогателям более 3 млн рублей. Как сообщили ТАСС в республиканском МВД, деньги вымогатели потратили, в том числе на отдых в Турции. По словам собеседника агентства, у двоих пострадавших преступники вымогали деньги аналогичным способом, также заставляя продать свое жилье. Размеры ущерба уточняются.