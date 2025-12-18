Напавшему на техникум в Архангельске отказали в рассмотрении дела с присяжными

Срок его содержания под стражей продлили до июня 2026 года

Артемий Корюков © Ирина Скалина/ ТАСС

МУРМАНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Северный флотский суд отказал напавшему на техникум в Архангельске Корюкову в рассмотрении дела с присяжными заседателями. Срок его содержания под стражей продлен на шесть месяцев - до июня 2026 года, сообщили ТАСС в суде.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Корюкова А. В. оставлена без изменения, а срок его содержания под стражей продлен на 6 месяцев, то есть по 8 июня 2026 года включительно. Ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей оставлено без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В суде добавили, что следующее заседание назначено на 23 декабря. Оно состоится в Архангельском гарнизонном военном суде.