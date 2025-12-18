ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
RTBF: в Брюсселе в ходе беспорядков ранены до 10 человек

Всего в акции приняли активное участие около 8 тыс. человек
15:38
БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. До 10 человек получили ранения, двое арестованы в ходе беспорядков на акции протеста фермеров в Евроквартале Брюсселя, сообщил телеканал RTBF со ссылкой на представителей полиции.

По его данным, всего в акции приняли активное участие около 8 тыс. человек, было задействовано более 1 тыс. тракторов.

На пике столкновений полиция применяла гранаты со слезоточивым газом и водометы. Протестующие поджигали покрышки, забрасывали полицию бутылками и обстреливали фейерверками. Фермеры протестовали против политики Еврокомиссии, которая, по их словам, "убивает сельскохозяйственную модель Европы". Фермеры начали покидать место, где проводилась акция, не добившись каких бы то ни было результатов. 

