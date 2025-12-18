Последствия крушения бизнес-джета Cessna 550 в США показали на видео

Число и личности погибших в катастрофе пока не раскрываются

Редакция сайта ТАСС

Бизнес-джет Cessna 550 потерпел крушение в США.mp4

ТАСС, 18 декабря. Опубликовано видео последствий крушения двухмоторного бизнес-джета Cessna 550 в штате Северная Каролина.

На кадрах видно возгорание самолета.

По сведениям телеканала Fox News, бизнес-джет потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта в округе Айрделл около 10:20 по местному времени (18:20 мск).

Есть погибшие, однако их число и личности пока не раскрываются. Расследованием крушения занимается Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).