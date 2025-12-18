Последствия крушения бизнес-джета Cessna 550 в США показали на видео
19:05
ТАСС, 18 декабря. Опубликовано видео последствий крушения двухмоторного бизнес-джета Cessna 550 в штате Северная Каролина.
На кадрах видно возгорание самолета.
По сведениям телеканала Fox News, бизнес-джет потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта в округе Айрделл около 10:20 по местному времени (18:20 мск).
Есть погибшие, однако их число и личности пока не раскрываются. Расследованием крушения занимается Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).