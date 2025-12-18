В Петербурге арестовали женщину за совращение двух детей

Свою вину она не признала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Суд Петербурга заключил под стражу женщину, обвиняемую в совращении двух 12-летних детей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Афины Симеонидис, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 5 ст. 132 УК РФ. <…> Срок меры - 15 февраля 2026 года", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что женщина с апреля по июль 2025 года трижды у себя дома совершила в отношении детей 2013-го года рождения "действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних".

Уточняется, что 16 декабря Симеонидис была задержана. Вину она не признала, просила избрать домашний арест.

Как сообщают местные СМИ, женщина работает учительницей.