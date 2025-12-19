В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщили в МЧС по региону

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Объявлен красный уровень - "Угроза атаки БПЛА" - для Липецкой области", - говорится в сообщении.

Как сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС, в регионе отменен режим ракетной опасности. "Отбой ракетной опасности для Липецкой области", - говорится в сообщении.