У жителя Приморья изъяли более 160 кг марихуаны

Мужчина заказывал по почте семена сортовой конопли с высоким содержанием психоактивных веществ

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 19 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли более 160 кг марихуаны и более 9 кг гашишного масла у жителя одного из сел Кировского района Приморского края, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк.

"Свыше 160 килограммов марихуаны, более 9 килограммов гашишного масла и другие предметы, имеющие доказательственное значение, изъяли мои коллеги из ГУНК МВД России совместно с полицейскими из Приморского края. По подозрению в культивировании конопли и покушении на сбыт наркотических средств задержан местный житель", - сказано в сообщении.

Мужчина заказывал по почте семена сортовой конопли с высоким содержанием психоактивных веществ. Он выращивал растения, перерабатывал их в гашишное масло и готовил к дальнейшему сбыту. Следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 30, 228.1 и 231 УК РФ. Суд заключил приморца под стражу, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.