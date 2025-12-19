India Today: в Бангладеш журналистов спасли из подожженных на протестах офисов

По данным телеканала, в здании редакций газет Daily Star и Prothom Alo были заблокированы 25 сотрудников СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 декабря. /ТАСС/. Силы безопасности эвакуировали 25 журналистов, заблокированных в здании редакций газет Daily Star и Prothom Alo, которые были подожжены во время протестов в Бангладеш. Об этом сообщил телеканал India Today.

На опубликованных фотографиях видны обугленные стены и полностью выгоревшие внутренние помещения редакций.

Массовые протесты вспыхнули в ночь на 19 декабря в Дакке после смерти молодого политического активиста Шарифа Османа Хади, который умер в больнице Сингапура в результате ранений, полученных при покушении на него в столице Бангладеш 12 декабря. 32-летний Хади был одним из лидеров антиправительственных протестов 2024 года. Он выступал против влияния Индии на внутреннюю политику Бангладеш.

Когда стало известно о смерти Хади, тысячи людей вышли на улицы Дакки, а также других городов страны. Они обвиняли власти в неспособности защитить молодого политика. Кроме офисов газет Prothom Alo и Daily Star протестующие подожгли офис бывшей правящей партии "Авами лиг". Они также забросали камнями резиденцию одного из индийских дипломатов.

Глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус выступил с обращением и призвал к спокойствию. Он объявил 20 декабря днем национального траура в связи со смертью Хади. Юнус также пообещал, что виновные в его убийстве будут найдены и наказаны. Силы безопасности Бангладеш были приведены в повышенную готовность.

В июле 2024 года Бангладеш охватили антиправительственные протесты, активное участие в них принимали студенты, недовольные высоким уровнем безработицы и отсутствием экономических перспектив. В результате беспорядков и стычек протестующих с полицией погибли около 1,4 тыс. человек. 5 августа 2024 года премьер-министр Шейх Хасина, которая находилась у власти в последние 20 лет, ушла в отставку и улетела в Индию, где находится до сих пор. С того времени страной руководит временное правительство, которое возглавлял Юнус.

17 декабря МИД Индии вызвал посла Бангладеш в Нью-Дели Риаза Хамидуллу и выразил серьезную обеспокоенность по поводу планов ряда экстремистских элементов создать угрозу безопасности индийской дипмиссии в Дакке. Они объявили о намерении провести акцию под названием "Марш к посольству Индии". После этого власти Индии закрыли визовые центры не только в Дакке, но и в городах Кхулна и Раджшах.