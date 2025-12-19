В Воронежской области уничтожили 15 беспилотников

ВОРОНЕЖ, 19 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над Воронежской областью. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городами и пятью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 15 беспилотных летательных аппаратов", - написал он.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.