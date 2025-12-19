Экс-замглавы Минздрава Красноярского края осудили за превышение полномочий

Анну Москвину приговорили к трем годам лишения свободы условно

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Суд в Красноярске приговорил бывшего заместителя регионального министра здравоохранения Анну Москвину к трем годам лишения свободы условно за поставку рентген-оборудования, которое не соответствует условиям госконтракта. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

"3 года условного лишения свободы получила экс-заместитель регионального министра здравоохранения за превышение должностных полномочий при закупке оборудования. <...> Суд приговорил ее за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) к 3 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года и с лишением права занимать руководящие должности на госслужбе на 2 года", - говорится в сообщении.

В прокуратуре региона ТАСС уточнили, что речь идет об Анне Москвиной. В 2021 году между региональным министерством здравоохранения и компаниями "Велий" и "Медтрейд" были заключены контракты на поставку рентген-аппаратов для пяти медучреждений. Покупка финансировалась за счет нацпроекта "Здравоохранение". Оборудование было поставлено в поликлиники и больницы края, а контракты оплачены. "Приемку и полный расчет согласовала ответственная за организацию экспертизы заместитель министра здравоохранения. Заведомо зная, что поставленное оборудование не соответствует условиям контракта, она проигнорировала комиссионную процедуру принятия медицинских изделий. Сейчас медицинское оборудование простаивает в камере хранения вещественных доказательств, вопрос возможности его эксплуатации после переделки решается в арбитражном суде", - пояснили в прокуратуре.

Москвина вину не признала. В суде она пояснила, что действовала в рамках своих полномочий, по ее словам, все контракты проходили необходимые проверки профильными подразделениями контрактной службы, и никаких нарушений на тот момент выявлено не было.