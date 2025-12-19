Организатору покушения на Владимира Соловьева дали пожизненный срок

Первые 10 лет Андрей Пронский будет отбывать наказание в тюрьме

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Епанчинцев/ ТАСС, архив

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. 2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы Андрея Пронского - организатора покушения на убийство журналиста Владимира Соловьева, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Пронского виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а остальной части наказания - в колонии особого режима, со штрафом 1 млн рублей", - сказал судья.

Судом установлено, что организатором покушения на Соловьева является Пронский. Он получал задания через Telegram от сотрудников ГУР Минобороны Украины. Так, один из них, некий Артем Дериглазов, 4 апреля 2022 года предложил Пронскому за материальное вознаграждение совершить покушение на журналиста. На скамье подсудимых также Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. Еще один соучастник - Василий Стрижаков - признан невменяемым и направлен на принудительное лечение.

Приговоры остальным фигурантам

Соучастникам Пронского назначены наказания от 12 до 28 лет лишения свободы: Белякову - 27 лет лишения свободы, из которых первые 8 лет он проведет в тюрьме, а остальную часть - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 900 тыс. рублей; Степанову - 26 лет лишения свободы, из которых первые 8 лет он проведет в тюрьме, остальную часть - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 800 тыс. рублей; Дружинину - 25 лет лишения свободы, первые 8 лет - в тюрьме, оставшаяся часть - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей; Волкову - 18 лет лишения свободы, первые 8 лет - в тюрьме, оставшаяся часть - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 тыс. рублей; Мокию - 28 лет лишения свободы, из которых первые 9 лет он проведет в тюрьме, а остальную часть - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 900 тыс. рублей; Абрарову - 12 лет лишения свободы, из которых первые 6 лет он проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.

Также суд постановил удовлетворить гражданские иски потерпевших на общую сумму порядка 1 млн рублей и взыскать ее солидарно со всех осужденных.

В ходе прений сторон, гособвинитель сообщила, что признанный по делу потерпевшим Владимир Соловьев заявлял следствию, что на его адрес поступали заявления с угрозами, после чего журналист принял решение обратиться в правоохранительные органы.

В ходе судебного следствия, признали вину частично Пронский, Мокий, Беляков, Степанов и Волков. Дружинин не признал вину полностью, а Абраров вину признал, но не согласился с квалификацией вмененных ему статей УК РФ.

Фигуранты дела обвиняются в организации деятельности террористической организации, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, возбуждении ненависти либо вражды, незаконном обороте оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, умышленном уничтожении или повреждении имущества, террористическом акте, приготовлении к убийству, а также незаконном обороте наркотических средств.

Помимо этого, участники группировки Пронского совершили ряд других преступлений. В частности, попытались поджечь военкомат в Конакове Тверской области, а также сожгли автомобиль сторонника СВО на Украине и припаркованный автозак. Все эти действия ими были совершены из-за несогласия с проводимой на Украине специальной военной операцией.