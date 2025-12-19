После обращения вдовы бойца СВО к Путину завели дело о халатности

Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК РФ

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности по жалобе вдовы погибшего на СВО военнослужащего на волокиту с назначением пенсии, женщина обратилась на прямую линию с президентом РФ. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Военными следственными органами Следственного комитета в связи с обращением супруги погибшего военнослужащего на прямую линию с президентом России о длительной невыплате пенсии по случаю потери кормильца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Расследование уголовного дела находится на контроле в Главном военном следственном управлении СК России.

Военнослужащий был уволен с военной службы в январе 2025 года в связи с гибелью при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Его вдова в июле этого года обратилась в военный комиссариат Кировского и Ленинского районов Новосибирской области с заявлениями о назначении пенсии по случаю потери кормильца и ежемесячной компенсации в возмещении вреда здоровью. "Установлено, что поступившие документы были отправлены в военный комиссариат Новосибирской области, куда они поступили спустя два месяца, а пенсия была назначена только 17 декабря 2025 года", - сообщили в СК.

Обращение жительницы Новосибирска Кристины Гребе было связано с тем, что она и двое детей погибшего в январе 2024 года участника СВО до сих пор не получили удостоверения членов семей погибшего и пенсию по потере кормильца. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии извинился перед вдовой бойца СВО за нерасторопность социальных служб с назначением ей пенсии. Он также рассказал об "избыточной бюрократии", которая существует между социальным блоком правительства РФ и Минобороны в вопросах поддержки военнослужащих и их семей.