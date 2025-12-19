В Новосибирске завели дело после ДТП с шестью погибшими

Водителя Mercedes-Benz Gelandewagen доставили в полицию

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП на Советском шоссе в Новосибирске, в котором погибли шесть человек, среди которых двое детей. Водитель Mercedes-Benz Gelandewagen доставлен в полицию, решается вопрос о его задержании, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

"Мужчина доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении. С ним проводят процессуальные действия. Следователь полиции возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. В пресс-службе добавили, что скоро "будет принято решение о задержании водителя Mercedes".

Дело возбуждено по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. Она предусматривает наказание до семи лет лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, Mercedes столкнулся с Toyota Ipsum, которая поворачивала налево по стрелке светофора в сторону поселка Элитный. В ДТП погибли шесть человек, в том числе двое детей.