В Днепропетровске жители напали на энергетиков из-за отключений электричества

Центральная энергетическая компания обратилась в полицию для возбуждения уголовного дела

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Жильцы домов на улице Академика Янгеля в Днепропетровске на юго-востоке Украины напали на энергетиков, когда те прибыли для отключения электроэнергии. Об этом сообщила Центральная энергетическая компания в своем Telegram-канале.

Как пояснили в компании, несколько домов были запитаны от той же линии, что объект критической инфраструктуры, и поэтому не попадали в графики отключения электричества. Когда сотрудники компании приехали, чтобы отключить свет вручную, жители "нанесли им телесные повреждения". Компания обратилась в полицию для возбуждения уголовного дела.

15 декабря исполняющий обязанности главы украинского Госэнергонадзора Анатолий Замулко отмечал, что в Днепропетровской области сложилась тяжелая ситуация с электроснабжением из-за дефицита генерирующих мощностей. 17 декабря жители Днепропетровска перекрыли одну из центральных дорог города в знак протеста против внеплановых отключений электричества.

Власти в Киеве за последние месяцы уже несколько раз сообщали о масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры Украины. В большинстве регионов страны ежедневно вводят многочасовые графики отключения света. Как отмечал глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко, такая ситуация может сохраняться в течение всей зимы.

До февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт. По данным на начало ноября 2025 года, общая мощность энергосистемы страны могла снизиться до 13,13 ГВт, что недостаточно для обеспечения потребностей зимой - для этого необходимо хотя бы 15 ГВт, а при пиковых нагрузках - до 18 ГВт.