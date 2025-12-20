ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Итоги года с Владимиром Путиным
Динамика ключевой ставки Центробанка
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Воронеже и трех районах области отменили непосредственную угрозу удара БПЛА

В регионе действует режим опасности атаки БПЛА
Редакция сайта ТАСС
01:59

ВОРОНЕЖ, 20 декабря. /ТАСС/. Непосредственная угроза удара БПЛА отменена на территории Воронежа и трех районов Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже, а также Острогожском, Лискинском и Бутурлиновском районах", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона. 

РоссияВоронежская областьГусев, Александр Викторович