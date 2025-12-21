На севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,4

ТОКИО, 21 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано у побережья северо-восточной японской префектуры Аомори. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 115 км к востоку от города Аомори, где проживают около 298 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 55 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.