В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ
04:33
КУРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение в Курском районе Курской области полностью восстановлено после атаки украинского беспилотника по объекту энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
"Электроснабжение в Курском районе полностью восстановлено после прилета БПЛА. Благодарю наших энергетиков за оперативную и ударную работу", - написал он.
Ранее сообщалось, что в результате атаки без электричества остались около 5 тыс. человек.