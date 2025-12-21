В Курской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

Из-за происшествия около 5 тыс. человек оказались без света

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение в Курском районе Курской области полностью восстановлено после атаки украинского беспилотника по объекту энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Электроснабжение в Курском районе полностью восстановлено после прилета БПЛА. Благодарю наших энергетиков за оперативную и ударную работу", - написал он.

Ранее сообщалось, что в результате атаки без электричества остались около 5 тыс. человек.