Во Франции усилили охрану ферм с улитками и устрицами из-за краж перед Рождеством

На Рождество риск выше, но эффекта серийности нет, отмечает телеканал

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Французская жандармерия в преддверии Рождества и новогодних праздников задействует дополнительные наряды для охраны фермерских хозяйств, где выращивают улиток и устриц. Как сообщает телеканал BFMTV, причина - в повышенном риске краж в предпраздничный период, когда наблюдается особенно высокий спрос на эти продукты.

По данным телеканала, некоторые хозяйства уже пострадали от рук злоумышленников. Так, в конце ноября владелец фермы, где разводят употребляемых в пищу улиток, в коммуне Гё (департамент Марна) рассказал, что неизвестные украли весь запас замороженных и свежих улиток на €90 тыс. В коммуне Вьен (департамент Изер) в ночь с 11 на 12 декабря ограблению подвергся склад, откуда исчезло 250 кг утиных грудок и фуа-гра - деликатеса из жирной печени уток или гусей. Об ограблении устричных ферм в этом году сообщений пока не поступало, однако в прошлые годы из некоторых хозяйств пропадали тонны деликатесных моллюсков.

"Сейчас мы удваиваем бдительность, поскольку некоторые востребованные продукты оказались под угрозой. Мы осуществляем масштабное развертывание сил по всей территории, обеспечивая подкрепления за счет мобилизации резервистов", - заявил представитель жандармерии подполковник Эрван Куаффар.

Он уточнил, что возле хозяйств, которые могут стать мишенью воров, власти организуют патрули с участием жандармов на лошадях и мотоциклах. Для наблюдения за устричными фермами привлекаются также катера морской жандармерии. По его словам, видимое присутствие сил правопорядка должно само по себе отпугнуть злоумышленников. Кроме того, чтобы избежать неожиданностей в конце года, когда наступает период активных продаж, власти рекомендуют владельцам хозяйств проводить аудит в сфере безопасности на протяжении всего года.

"У нас есть жандармы, которые бесплатно посещают фермы и осматривают объекты. Они могут, например, посоветовать поднять ограждения или установить датчики движения в определенных местах", - рассказал Куаффар. "На Рождество риск выше, но эффекта серийности нет. Эта стратегия дает нам отличные результаты: снижение количества краж и очень хорошие показатели раскрываемости преступлений", - добавил он.