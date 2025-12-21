ВС счел недостаточным заблуждение Долиной при продаже квартиры для отмены сделки

Не всякое заблуждение признается пороком сделки, а лишь существенное, то есть при отсутствии которого сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку вовсе, говорится в тексте Верховного суда

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Заблуждение, в состоянии которого пребывала певица Лариса Долина в момент продажи квартиры, не является достаточным основанием для отмены этой сделки. Об этом говорится в тексте Верховного суда РФ по жалобе покупательницы квартиры Полины Лурье, с которым ознакомился ТАСС.

"Долина Л. А. в качестве оснований исковых требований о признании сделок недействительными изначально ссылалась на совершение их под влиянием заблуждения. Не всякое заблуждение признается пороком сделки, а лишь существенное, то есть при отсутствии которого сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку вовсе. Раскрывая понятие существенности заблуждения, законодатель в пункте 2 статьи 178 Гражданского кодекса приводит открытый перечень обстоятельств, заблуждение относительно которых полагает существенным, заслуживающим при наличии прочих предпосылок являться основанием для признания сделки оспоримой (недействительной)", - сказано в документе. В нем отмечается, что к этим обстоятельствам относятся описки или опечатки в документах, сомнения в самом предмете сделки или в отношении лица, с которым заключается сделка.

"В пункте 3 статьи 178 законодатель устанавливает, что заблуждение относительно мотивов сделки (обстоятельств, характеризующих ее основной мотив) основанием для признания сделки недействительной он не считает", - сказано в решении суда. Между тем, Долина в иске и в публичном заявлении заявляла о своем заблуждении относительно мотивов сделки, которым, как ее убедили мошенники являлась помощь при осуществлении некоей "спецоперации".