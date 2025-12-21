Во Владивостоке локализовали пожар в административном здании

В тушении были задействованы 13 единиц техники и 46 человек личного состава

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 21 декабря. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в административном здании на улице Пограничной во Владивостоке на площади около 600 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Пожарные МЧС России при помощи спасательных устройств вывели из здания еще четырех человек. Погибших и пострадавших нет. Пожар локализован на площади около 600 кв. метров", - говорится в сообщении.

Ранее звенья газодымозащитной службы вывели из здания 10 человек.

В пресс-службе отметили, что в тушении были задействованы 13 единиц техники, в том числе 2 автолестницы, и 46 человек личного состава.