В Омске ищут девочку, не вернувшуюся домой в 30-градусный мороз

С заявлением о розыске обратилась мать ребенка

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 21 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Омске, где установились 30-градусные морозы, разыскивают 13-летнюю девочку, которая ушла на тренировку вечером и не вернулась. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

"Сотрудники отдела полиции №8 УМВД России по Омску устанавливают местонахождение несовершеннолетней 2012 года рождения. С заявлением о розыске обратилась мать 13-летней девочки", - говорится в сообщении.

Согласно данным полиции, вечером девочка ушла на тренировку из дома, но до сих пор не вернулась, на связь не выходит. Рост ребенка 152 см, у нее русые волосы ниже плеч, худощавое телосложение, зелено-карие глаза, на носу родинка. Подросток была одета в черную длинную куртку, сиреневую шапку, черные брюки и такого же цвета кофту.

Днем 21 декабря в Омске столбик термометра опустился до минус 30 градусов. 20 декабря в регионе прошли обильные снегопады.