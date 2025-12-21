В Хабаровском крае ребенка госпитализировали после падения с пятого этажа

Прокуратура организовала проверку

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 21 декабря. /ТАСС/. В Хабаровском крае шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа, оставшись без присмотра родителей, она госпитализирована, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Сегодня около 15:00 (08:00 мск) из окна пятого этажа многоквартирного дома по ул. Ленина в п. Переяславка района имени Лазо выпала 6-летняя девочка. С травмами ребенок доставлен в медицинское учреждение, в настоящее время находится под наблюдением специалистов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, девочка находилась дома с младшей сестрой без присмотра родителей. Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет оценена работа органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также на контроль прокуратуры поставлены ход и результаты проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.