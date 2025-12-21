В Самарской области нашли пропавших детей
САМАРА, 21 декабря. /ТАСС/. Пропавшие в Самарской области четверо детей найдены, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
"Дети разысканы. В отношении детей противоправные действия не совершались", - сказано в сообщении.
Как уточнили в следственном управлении СК РФ по региону, местонахождение детей установлено, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи устанавливают причины и обстоятельства ухода малолетних из дома.