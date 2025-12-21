ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Происшествия

В Самарской области нашли пропавших детей

Противоправные действия по отношению к ним не совершались
Редакция сайта ТАСС
07:46
обновлено 07:58
© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

САМАРА, 21 декабря. /ТАСС/. Пропавшие в Самарской области четверо детей найдены, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

"Дети разысканы. В отношении детей противоправные действия не совершались", - сказано в сообщении.

Как уточнили в следственном управлении СК РФ по региону, местонахождение детей установлено, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи устанавливают причины и обстоятельства ухода малолетних из дома. 

РоссияСамарская область