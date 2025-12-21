В Запорожской области из-за атак ВСУ пострадал человек

Жизни пострадавшей ничего не угрожает

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Один мирный житель Запорожской области пострадал за сутки в результате атаки со стороны ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки противник не прекращал попыток атаковать наши населенные пункты. <...> В городе Васильевке пострадала женщина 1945 года рождения: в результате атаки пробило крышу, потолочная лепнина обрушилась на женщину. Пострадавшей оказывается помощь, ее жизни ничего не угрожает", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, в Васильевском муниципальном округе повреждены линии электропередачи, обесточены 206 абонентов. В Каменке-Днепровской в результате атаки беспилотника повреждения получили частный дом и хозяйственные постройки.