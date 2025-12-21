Пропавшие в Самарской области дети сами пришли в храм

По информации правоохранительных органов, они переночевали неподалеку в заброшенном помещении

САМАРА, 21 декабря. /ТАСС/. Мальчик и три девочки, которых разыскивали в Самарской области, самостоятельно пришли 21 декабря утром в храм. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Дети утром самостоятельно пришли в храм", - сказала собеседница агентства.

По информации правоохранительных органов, дети переночевали неподалеку в заброшенном помещении.

Четверо детей - 10-летний мальчик и три девочки пяти, 10 и 11 лет - накануне вечером не вернулись с прогулки. Полиция организовала их розыск. Следователи регионального управления СК возбудили уголовное дело.

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Выясняются причины и обстоятельства их ухода из дома.