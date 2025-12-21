ВСУ обстреляли Белгородскую область пять раз за минувшие сутки

Вооруженные силы Украины атаковали регион с помощью 14 БПЛА

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 21 декабря. /ТАСС/. Территория Белгородской области за минувшие сутки подверглась пяти обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и была атакована 14 БПЛА. Об этом сообщил оперштаб региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Глотово, Гора-Подол, Замостье, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпущено 9 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и произведены атаки 11 беспилотников, из которых 7 сбиты. В селе Замостье повреждены частный дом, автомобиль и линия электропередачи, в селе Гора-Подол - машина", - говорится в сообщении о муниципалитете, атаки на который были наиболее интенсивны.

В районе села Безлюдовка Шебекинского округа женщина погибла подорвавшись на взрывном устройстве, добавили в оперштабе. В окружном центре FPV-дрон атаковал автомобиль, ранен находившийся в нем мужчина, он находится на лечении в городской больнице №2 Белгорода.

По селу Староселье Краснояружского округа выпущен единичный боеприпас, обошлось без последствий. В селе Коновалово Волоконовского округа в результате атаки беспилотника повреждена надворная постройка. Беспилотник самолетного типа сбит системой ПВО над Белгородским округом, без последствий.