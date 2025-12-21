В Омске нашли девочку, не вернувшуюся домой в 30-градусный мороз

Она была у подруги

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 21 декабря. /ТАСС/. Правоохранители в Омске установили местонахождение 13-летней девочки, которая ушла на тренировку накануне вечером и не вернулась. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

"Ее нашли, она была у подруги, с ней все хорошо", - сказала собеседница агентства.

Как сообщали ранее в омской полиции, вечером девочка ушла на тренировку из дома, но не вернулась, на связь не выходила.

Днем 21 декабря в Омске столбик термометра опустился до минус 30 градусов. 20 декабря в регионе прошли обильные снегопады.