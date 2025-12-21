В Москве рассмотрят дело обвиняемого в мошенничестве судьи

Артема Матету также обвиняют в незаконном сбыте наркотических веществ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы 23 декабря приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего председателя Солнцевского районного суда столицы Артема Матеты, обвиняемого в особо крупном мошенничестве и незаконном сбыте наркотических веществ, сообщается в картотеке суда, с которой ознакомился ТАСС.

"Судебное заседание в отношении Матеты А. И., Бекасова С. Б., Наумовой Е. В. и Юмагужина Р. Д. для рассмотрения вопроса по существу дела назначено на 23 декабря", - сказано в карточке дела.

По данным следствия, Юмагужин является заместителем начальника отдела рассмотрения обращений граждан департамента государственной политики в сфере принудительного исполнения Минюста России, а Наумова - генеральным директором ООО "Азиатская торговая лига". Наумова и Бекасов признали вину.

17 сентября 2024 года Высшая квалификационная коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело о мошенничестве в отношении Матеты, который впоследствии был арестован. 13 декабря того же года Верховный суд РФ признал это решение законным.

Согласно материалам дела, Матета пообещал бизнесмену за 24,8 млн рублей содействие в принятии нужного решения Верховным судом. Позже за дополнительные €700 тыс. он предложил содействие в принятии решения в правоохранительных органах. При этом уже бывший столичный судья не собирался предпринимать каких-либо действий и не имел реальных возможностей для влияния на судебные и иные органы.