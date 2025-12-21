Жительница Васильевки пострадала при ударе дрона ВСУ
10:58
МЕЛИТОПОЛЬ, 21 декабря. /ТАСС/. Мирная жительница пострадала в Васильевке Запорожской области в результате удара украинского беспилотника по частному дому, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В результате атаки БПЛА противника по частному домовладению на улице Каховской в городе Васильевке загорелся дом. Пострадала женщина 1991 года рождения, она доставлена в больницу", - написал он в своем Telegram-канале.
Балицкий уточнил, что состояние пострадавшей осложняется недавно перенесенным инсультом.