ВККС решит вопрос о даче согласия на дело в отношении бывшего судьи Мосгорсуда

В ДТП с Дмитрием Гришиным пострадали люди

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит вопрос о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Мосгорсуда в отставке Дмитрия Гришина из-за ДТП, в которое он попал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ.

"Вопрос о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Московского городского суда в отставке Гришина Дмитрия Владимировича по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, ВККС рассмотрит 29 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно материалам, представленным в ВККС, 20 апреля 2025 года Гришин ехал на автомобиле Land Rover Freelander 2 по дороге М-8 "Холмогоры" в направлении Москвы. Он допустил превышение скорости, пошел на обгон на перекрестке и выехал на встречную полосу. Там его автомобиль столкнулся с машиной Renault RS, выполнявшей поворот. В результате ДТП водителю Renault RS и его жене был причинен тяжкий вред здоровью. Гришин травм не получил.