В Ижевске 13 человек обвинили в мошенничестве при оказании медуслуг

Клиентам навязывали дорогое и излишнее лечение, а также дополнительные услуги, в которых пациенты не нуждались

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 декабря. /ТАСС/. В Ижевске 13 человек, включая врачей, обвинили в мошенничестве при оказании медицинских услуг, сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

"Исследовав представленные материалы дела, заслушав мнения участников процесса, в отношении 9 обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 января 2026 года, в отношении 1 обвиняемого - в виде домашнего ареста с установлением ряда запретов, в отношении еще 3 обвиняемых - в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении.

По версии следствия, два брата открыли сеть частных клиник. После чего, в целях личного обогащения, они собрали команду единомышленников для осуществления своих противоправных деяний. Клиентам, обратившимся в клиники, навязывали дорогое и излишнее лечение, а также дополнительные услуги, в которых пациенты не нуждались. Ущерб оценивается в 4 млн рублей.

Отмечается, что среди обвиняемых жители Ижевска, Москвы и Набережных Челнов, в том числе стоматолог-ортопед, стоматолог-хирург, стоматолог-терапевт, которые работали в стоматологической клинике ООО "Дент-Лайн".