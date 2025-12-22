Число пострадавших в ДТП с автобусом под Омском увеличилось до девяти

В аварии погибли шесть человек

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 22 декабря. /ТАСС/. Пострадавшими в крупном ДТП под Омском с участием автобуса и трех фур, в котором 20 декабря погибли шесть человек, признаны девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Омской области. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

"Один пострадавший был сразу отпущен на амбулаторное наблюдение, пять человек были госпитализированы в БСМП №1. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, один - в тяжелом, трое - в относительно удовлетворительном состоянии", - рассказали в пресс-службе.

Также в городскую детскую клиническую больницу №3 были доставлены двое пострадавших детей вместе с матерью. "Годовалый ребенок и мама в настоящее время отпущены домой в удовлетворительном состоянии, девочка 11 лет находится в средне-тяжелом состоянии", - уточнили в Минздраве.

Крупное ДТП произошло в Любинском районе Омской области днем 20 декабря, когда в регионе прошли сильные снегопады. По предварительным данным, водитель фуры выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус. После этого произошло столкновение с легковой Toyota, двумя "Камазами" и Volvo.