В Москве три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на востоке Москвы, из-за ДТП пострадали три человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На пересечении улиц Перовская и Лазо произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, в результате столкновения трое пострадавших", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства дорожной аварии.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что ДТП произошло с участием автомобиля скорой помощи, предварительно, среди пострадавших - фельдшер.

В столичной Госавтоинспекции уточнили, что на пересечении Перовской и Лазо столкнулись Mercedes и автомобиль скорой медицинской помощи. "В результате дорожной аварии травмы различной степени тяжести получили фельдшер и водитель скорой помощи, а также водитель Mercedes", - говорится в сообщении в телеграм-канале.